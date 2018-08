Algérie: Ligue des Champions - MC Alger-ES Sétif, histoire d'une rivalité de 30 ans

C'est le jour J. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi avec un enjeu commun, une qualification en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la CAF. Entre le Mouloudia d' Alger et l'Entente de Sétif, la rivalité ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe depuis trente ans. En voici les dates les plus significatives.

5 Juillet 1988, le Mouloudia expédie Sétif au purgatoire

La saison sportive 1987/1988 sonne le début de la rivalité sportive entre les deux clubs. Ils se retrouvent au terme du dernier match de la saison pour assurer leur maintien. Le nul suffit à l'ESS pour garder sa place parmi l'élite, tandis que le Mouloudia est tenu de gagner. Et le 5 Juillet 1988 (anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie), les deux équipes se retrouvent au stade Omar Hamadi de Bologhine à Alger pour se départager. On joue déjà trois minutes de temps additionnel, Sétif est toujours en première division grâce au nul (0-0) mais l'attaquant Fayçal Guettouche marque le but le plus cher de l'histoire du club algérois d'une belle tête. Le Mouloudia expédie ainsi l'ES Sétif au purgatoire. Bizarrement, c'est, alors qu'ils jouent en deuxième division, que les Sétifiens remportent la Coupe d'Afrique des clubs champions, face aux nigérians d'Iwanwanu à Constantine. Une relégation qui a marqué de façon indélébile l'histoire du club.

2010, les Algérois remportent le titre aux dépens de Sétif

Vingt-deux ans plus tard, les deux équipes se retrouvent encore une fois côte-à-côte mais cette fois pour le titre de champion. Au terme du match aller, au stade olympique d'Alger, les deux équipes se sont neutralisées (1-1), alors qu'à Sétif et à quatre journées de la fin, l'aigle sétifien s'est imposé (2-1). C'est avec un retard d'un point que le Mouloudia crée la surprise en remportant le titre après la défaite de Sétif à Tlemcen. Le Mouloudia remportait ainsi son septième sacre national.

2017, la revanche sétifienne

L'année 2017 sonne la revanche des Sétifiens qui mènent la vie dure aux Algérois en championnat et en Coupe. Le Mouloudia termine champion d'hiver avec un avantage respectable de six points sur leur rival avant que ce dernier ne revienne en force, réduit l'écart, bat le Mouloudia au stade olympique d'Alger et passe devant. Malgré une concurrence très rude, les Sétifiens prennent une première revanche sur leur rival en remportant le titre. La seconde revanche se produit le 24 Juin 2017 en demi-finale de la Coupe d'Algérie. En cette soirée de veille de la fête sacré de l'Aïd el Fitr, les Mouloudéens vivent une soirée cauchemardesque. Ils sont éliminés dans leur jardin historique (Bologhine a été le premier stade du Mouloudia en 1921), alors qu'ils tentaient de ne pas connaître une saison blanche.

2018, pour une place en quart de finale de la Ligue des champions

Une année plus tard, les deux équipes vont donc se retrouver une énième fois dans une rencontre capitale. Une victoire et Sétif est en quart de finale. Une victoire et le MC Alger devra attendre le résultat de l'autre match du groupe B entre le TP Mazembe et le Difaâ Hassani El Jadida. Chaude, très chaude rencontre en milieu d'après-midi à Alger.