Ouganda: Allan Okello - Un jeune Ougandais qui fait parler de lui

interview

À 18 ans, Allan Okello est l'un des plus jeunes joueurs de la Ligue des champions Total. Ce gaucher fait déjà la une dans son pays, l'Ouganda, et commence à se faire connaître sur le continent pour ses exploits sous le maillot du Kampala Capital City Authority FC.

L'adolescent a déjà marqué 16 buts pour son club dans le championnat ougandais au cours des deux années qu'il vient de passer avec l'un des grands clubs du football national.

Okello qui ne disputera pas les quarts de finale le KCCA FC s'étant retrouvé dans une poule redoutable avec les deux ténors, Al Ahly et l'Espérance de Tunis, a confié à cafonline.com avoir beaucoup appris cette saison au contact des légendes du football continental. Et il rêve évidemment de se faire, lui aussi un nom, en Angleterre ou, pourquoi pas en France.

Où et quand avez-vous commencé votre carrière de joueur ?

" Mon oncle Obira Bob, a fait une belle carrière au KCCA et je pense que c'est lui qui m'a inoculé le virus du football. J'ai commencé à taper dans un ballon à l'âge de 7 ans dans le village de Lira.

Puis j'ai rejoint le Kibuli SS où je jouais dans des équipes de moins de 18 ans. Plus tard, j'ai été promu dans l'équipe senior de l'école et mon entraîneur, Abdullah Mubiru, m'a invité à rejoindre l'équipe KCCA U-17. Maintenant je fais partie de l'équipe A du club où, à force de travail, je me suis fait une bonne place".

Comment s'est opérée la transition entre l'école et le football professionnel ?

"Les entraîneurs sont stricts avec nous sur et hors du terrain, et la discipline a été très importante pour moi. Les responsables de l'équipe junior font confiance aux jeunes joueurs qui ont été importants lors des matches clés.

Personnellement je ne redoute personne. L'important, quand vous avez le ballon, c'est de ne pas le perdre. Et c'est ce que j'essaye de faire. Vous savez, c'est toujours un avantage quand vous êtes en possession du ballon.

J'ai joué contre de grands joueurs comme Hlompho Kekana des Mamelodi Sundowns dans la Ligue des champions, et cela a été une expérience formidable. Cette compétition est vraiment un niveau au-dessus du quotidien, par la qualité des clubs et des joueurs que vous rencontrez sur le terrain. Pour un jeune de mon âge c'est un formidable plus".

Quel est l'adversaire le plus dur que vous ayez rencontré?

"Sans hésitation, le milieu défensif camerounais de l'Espérance, Franck Kom. Celui-là, c'est un costaud. Dur sur l'homme, il ne fait aucun cadeau.

Oui il est impressionnant. Sur le plan national, j'en citerai deux, le milieu de terrain des Vipers, Tadeo Lwanga, et le défenseur Geoffrey Wasswa qui m'ont parfois fait tourner en bourrique".

Quel est votre meilleur souvenir ?

Cela remonte à l'année 2006, lorsque j'ai été élu Meilleur Joueur du championnat scolaire. J'ai marqué cinq buts dans le tournoi en battant nos rivaux notamment Jinja SS en finale.

En Ligue des champions, de fut le match contre le club malgache, la CNaPS Sport à Antananarivo lors du tour préliminaire. J'étais sur le banc. Le match était très tendu. Nous avons perdu 2-1 mais nous nous sommes qualifiés. Vu du banc, c'était crispant comme vous ne pouvez l'imaginer".

Il y a encore un autre temps fort, il y a un peu plus d'un an quand nous nous sommes qualifiés lors des barrages de la Coupe de la Confédération lorsque nous avons éliminé aux tirs au but les Egyptiens à Ismailia.

Toutes les victoires, à mon âge, ont toujours un parfum particulier. Moi comme mes camarades, nous entrons sur le terrain pour marquer des buts, pour gagner. C'est vrai aussi que j'ai une affection particulière pour tous ces buts quand j'étais encore scolaire".

Quelles sont vos ambitions ?

"Demander à un jeune Africain, à un jeune Ougandais de mon âge qui joue au football ce dont il rêve. Bien sûr de devenir pro en Europe. Pour moi ce serait en France ou en Espagne. Il faut y croire...Je me donne cinq ans pour réaliser cette ambition".