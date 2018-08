Auparavant, l'officiel congolais avait conféré, le 23 août, avec les délégués des partis politiques de la majorité présidentielle, membres du Front commun pour le Congo et la communauté Luba. Ils ont rendu un hommage appuyé au chef de l'Etat pour son sens élevé de patriotisme pour avoir réussi à mettre tout le monde ensemble dans la paix afin que les élections qui pointent à l'horizon soient un grand moment de célébration de la concorde et de l'unité nationales. « C'était une promesse ferme qu'il a faite et à laquelle nous n'avons pas cru, même l'opposition n'y avait pas cru », a déclaré l'un d'eux, Mande Mutombo.

Le respect de la Constitution par le chef de l'Etat a été au centre des échanges que le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi, a eus le 27 août, avec les jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), aile Bruno Tshibala.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.