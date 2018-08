Rwanda: Francophonie - La ministre rwandaise des Affaires étrangères promeut sa candidature au Liban

Louise Mushikiwabo a séjourné du 26 au 27 août, à Beyrouth, où elle espère bénéficier du soutien des autorités libanaises pour sa candidature au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a-t-on appris de sources concordantes.

La visite officielle de deux jours a permis à la cheffe de la diplomatie rwandaise de rencontrer les responsables libanais pour se présenter et leur exposer ses projets pour l'OIF, selon l'Agence de presse nationale. Elle a notamment rencontré le président de la Chambre des députés, Nabih Berri; le Premier ministre désigné, Saad Hariri; et le ministre par intérim des Affaires étrangères, Gebran Bassil.

Depuis l'annonce de sa candidature au poste de secrétaire exécutive de la Francophonie, la ministre rwandaise des Affaires étrangères a effectué une tournée dans le cadre des pays membres de l'OIF en vue d'engranger des soutiens auprès d'eux.

Le 13 juillet dernier, Louise Mushikiwabo avait été reçue par le président de la République du Congo. A l'issue de son entretien avec le chef de l'Etat congolais, elle avait indiqué que le président Sassou N'Guesso l'avait exhortée, une fois élue à la tête de l'OIF, « à améliorer la visibilité de l'Afrique au sein de cette organisation ». « L'Afrique est aujourd'hui le cœur de la Francophonie. Nos pays ont réalisé beaucoup d'investissements depuis plusieurs années dans l'éducation, la culture francophone. L'Afrique peut encore apporter quelque chose à cette organisation », avait-elle dit.

Le sommet de la Francophonie aura lieu en octobre, en Arménie. Il donnera l'occasion aux chefs d'Etat d'élire le successeur de Mikaëlle Jean, secrétaire générale de l'organisation depuis novembre 2014.

Lors du sommet de l'Union africaine tenue du 1er au 2 juillet à Nouakchott, en Mauritanie, le président rwandais, Paul Kagame, s'était assuré du soutien de ses pairs à la candidature de sa ministre des Affaires étrangères à la tête de l'OIF. Quant à la France, elle appuie depuis quelque temps cette démarche qui permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique, après quatre ans de mandat de l'actuelle secrétaire générale.

Créée en en 1970 pour incarner la solidarité active entre ses soixante-quinze Etats et gouvernements, l'OIF s'intéresse principalement à la jeunesse et à son rôle dans la révolution technologique actuelle. Les pays membres de l'organisation représentent plus d'un tiers des Etats membres des Nations unies et rassemblent une population de plus de huit cent quatre-vingt-dix millions de personnes, dont deux cent vingt millions de francophones. L'OIF s'attache à organiser des évènements politiques et à construire des coopérations multilatérales profitables aux nations francophones.