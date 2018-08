Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - Trois millions de dollars pour le département du Pool

Notons que l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, en compagnie de la délégation des fonctionnaires du Congrès américain, a été reçu en audience par la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo. Au terme de leur entretien, le diplomate américain a exprimé son ambition de travailler avec le ministère et les partenaires pour apporter de l'aide à la population. Selon lui, la situation du département du Pool est très préoccupante.

L'assistance permettra de réaliser les travaux d'entraide communautaire, notamment le dégagement des pistes rurales envahies par la végétation et la réhabilitation des étangs piscicoles abandonnés pendant les événements qu'a connus le département. « Le projet permettra d'améliorer l'accès au marché dans les zones enclavées et de relancer la production dans la zone. Il sera géré par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec le ministère et les organisations non gouvernementales », indique le courrier.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.