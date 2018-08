Liberia/Congo-Brazzaville: CAN 2019 - Les vingt-six Léopards convoqués pour affronter le Liberia

Le sélectionneur du onze national, Florent Ibenge, a rendu publique la liste des joueurs présélectionnés pour le match de la deuxième journée de son groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2019.

La République démocratique du Congo (RDC) sera opposée, le 9 septembre au Liberia. En première journée, les Léopards avaient dominé, le 10 juin 2017 à Kinshasa, les Diables rouges du Congo Brazzaville par trois buts à un. Pour cette deuxième journée, les Léopards seront privés de leur fer de lance en attaquant, Cédric Bakambu, actuellement top-scorer à Beijing Gouan, dans le championnat chinois. Il ne dispose pas d'un passeport biométrique congolais pour rejoindre l'équipe nationale. « Les pré-convocations ont été faites avant et en heure. Il y a un problème avec Cédric, parce qu'il n'a pas un passeport biométrique. On a changé les passeports quand on voulait jouer les matchs amicaux contre le Nigeria et la Tanzanie. Des matches que Cédric a ratés. Comme il n'a pas de passeport, il ne sait pas se déplacer », a déclaré Florent Ibenge à ce sujet.

Quant au capitaine Chancel Mbemba, il ne pourra pas être là, blessé lors du premier match amical de son nouveau club, Porto du Portugal. Il est donc indisponible pendant plusieurs semaines. Le défenseur Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne) et le milieu défensif Aaron Tshibola (Aston Villa) n'ont pas été convoqués par Florent Ibenge. L'on note aussi les absences de Gaël Kakuta (Rayo Vallecano/Espagne) et Yannick Bolasie déjà revenu de sa blessure mais qui ne joue pas depuis le début de la saison, lui qui vient à peine de signer à Aston Villa (D2 Anglaise), Frabice Nsakala (Alanyaspor/Turquie).

Trois gardiens de but sont présélectionnés pour cette rencontre, notamment Antony Mossi Ngawi (Chiasso/D2 Suisse); Matampi Al Ansar/Arabie Saoudite) et Nathan Mabruki (DCMP). Les défenseurs retenus sont Djo Issama (Mazembe); Djuma Shabani (V.Club); Jordan Ikoko (Guingamp/France); Glody Ngonda (V.Club); Arthur Masuaku (Westham/Angleterre); Bobo Ungenda (Primerio do Agosto/Angola); Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie); Christian Luyindama (Standard de Liège/Belgique) et Yannick Bangala (V.Club).

Les milieux de terrain convoqués sont Nelson Munganga (V.Club); Chikito Lema Mabidi (Raja de Casablanca/Maroc); Neeskens Kebano/Fulham/Angleterre); Jacques Maghoma (Birmingham/D2 Angleterre); Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique); Fabrice Lwamba Ngoma (V.Club). Enfin, les attaquants appelés sont: Firmin Mubele Ndombe (Toulouse/France); Junior Kabananga Kalonji (Astana/Kazakhstan); Meschac Elia (Mazembe), Jonathan Bolingi (Mouscron/Belgique); Benik Afobe Tunani (Stoke City/D2 Angleterre); Britt Assombalonga (Middlesbrough/D2 Angleterre); Chadrac Akolo (Stuttgart/Allemagne) et Jordan Botaka (Saint-Trond/Belgique).