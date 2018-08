Tunisie: Un prestige à défendre

Il est vrai que les coéquipiers de Ramy Bédoui fouleront la pelouse de «Levy Mwanawasa stadium» avec un état d'esprit serein et dénué de toute pression puisque non seulement ils ont d'ores et déjà assuré leur qualification pour les quarts de finale, mais ils sont également certains de préserver leur place de leader de leur groupe ; mais quand on opère dans un club du standing de l'Etoile, il y a constamment des objectifs et des aspirations à valoriser.

En effet, l'absence d'enjeu aura pour impact positif de pouvoir «libérer» mentalement et techniquement les joueurs appelés à peaufiner leur football et à donner davantage de puissance et d'efficacité à leurs prestations : individuelle et collective ; outre le fait de voir certains éléments dans des situations de jeu différentes et jauger ainsi leur réactivité par rapport à ces séquences de jeu. D'ailleurs,le coach de l'Etoile a exhorté ses joueurs à faire preuve de sérieux et de concentration indépendamment de l'absence d'enjeu. «Il est important de préserver cette dynamique de victoires pour la sérénité du groupe, c'est un match-piège où un résultat négatif pourrait affecter la marche de l'équipe, par contre, une performance face aux Zambiens aura pour effet de booster davantage le moral du groupe en prévision des échéances futures», a déclaré Chiheb Ellili.

Un turn-over déguisé !

L'un des vecteurs bénéfiques de la rencontre de cet après-midi est à n'en point douter de permettre au staff technique de jauger les prédispositions de certains éléments qui n'ont pas eu un temps de jeu conséquent, quoique le timonier étoilé réfute la notion de turn-over et pourtant la délégation s'est déplacée avec uniquement 17 joueurs : «Pour moi, je ne peux pas parler de turn-over en l'état actuel des choses où la cadence des rencontres n'est pas aussi intense ; de plus, chaque joueur qui porte la casaque de l'Etoile est apte à jouer à n'importe quel moment». A signaler que Ghazi Abderrazak suspendu, Iheb Msakni blessé, Jemal et Trabelsi épargnés pour des raisons techniques, nous dit-on, n'ont pas fait le déplacement avec le reste du groupe.