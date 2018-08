Tunisie: Convaincre, le grand défi de Ben Yahia

Ce soir, Khaled Ben Yahia doit concevoir un schéma séduisant. Les joueurs qui fouleront la pelouse du Stade National de Botswana doivent surtout convaincre avant de gagner. C'est le défi du jour à relever par Ben Yahia et ses joueurs en terre botswanaise. Ce qu'on attend d'eux, c'est de prouver qu'ils ont les moyens d'aller loin en C1 africaine. Allier manière et résultat serait l'idéal.

C'est que face aux Cairotes d'Al Ahly, les « Sang et Or » ont livré une mauvaise copie. Une erreur anodine dans l'axe central a coûté à l'équipe un but survenu contre le courant du jeu. Le pire dans l'histoire est que les Espérantistes ne sont jamais parvenus à revenir dans le match malgré les efforts fournis par les attaquants.

Un match qui s'apparentait pourtant à une simple formalité, l'Espérance de Tunis ayant déjà assuré sa qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions. Un match que l'EST abordait sur le papier dans la peau de favori. Sur le terrain, c'était une autre paire de manches. Les Ahlaouis qui couraient derrière la qualification aux quarts de finale ont non seulement atteint leur objectif, mais se sont emparés également de la tête du classement du groupe A.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.