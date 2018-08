Tunisie: La victoire en point de mire

Le match de ce soir ne sera plus qu'une formalité à effectuer sauf si un miracle se produisait au Caire au cas où Al-Ahly d'Egypte concède le nul ou la défaite devant Kampala City et que l'Espérance l'emporte sur Township Rollers.

Dans ce cas, qui relève, en quelque sorte, de la fiction, l'EST reconquerra le leadership et fera partie du chapeau des capés avant le tirage au sort des seizièmes de finale. Seulement, on voit mal comment les «Ahlaouis» vont céder leur leadership à l'EST qu'ils viennent de battre à Tunis même avant de lui ravir la première place du classement général.

Des changements en vue

Pour sa part, l'Espérance va jouer pour la victoire, abstraction faite de tout autre calcul chimérique à faire.

Sa mission ne risque pas d'être ardue. Elle sera aidée en cela par la démobilisation totale des Botswanais qui sont sortis de la compétition depuis belle lurette.

Comment Khaled Ben Yahia et sa troupe comptent-ils s'y prendre aujourd'hui dans le cadre de ce déplacement sans risque? On le saura tout à l'heure. Pour le moment, on sait qu'on ne marchandera pas sur la victoire et que tous les facteurs de réussite sont déjà réunis pour ce faire.

Il y a surtout le regain de forme très rassurant du duo d'attaque Khénissi-Badri qui ont retrouvé leurs marques. En témoigne leur match plein contre l'USTatatouine en championnat national. C'est d'ailleurs la raison qui a poussé Khaled Ben Yahia à épargner l'Algérien Youssef Blaïli qui n'a pas été du voyage au Botswana. Et c'est pour ce genre de situations de forte sollicitation que la richesse de l'effectif peut servir. Dans ce contexte, c'est le jeune Maher Ben Sghaïer (ou Haïthem Jouini) qui sera là tout à l'heure pour épauler Khénissi et Badri.

Beaucoup de blessés

Beaucoup d'autres joueurs ne seront pas concernés par ce dernier match de poule. A commencer par Iheb M'barki mis au repos après la blessure a priori sans gravité contractée contre l'USTataouine.

Il y a aussi Ghaïlane Chaâlali et Bilel Mejri qui seront également indisponibles pour raison de santé. Quant à Houcine Rabii qui a écopé son deuxième avertissement suspensif face à Al Ahly, il ne répondra pas présent lui aussi. Heureusement que la richesse de l'effectif de l'Espérance permet ce type de défaillances.

Encore une fois, Khaled Ben Yahia et sa troupe doivent prouver que rien ne les empêchera de faire face à tous les fronts avec la même détermination à défendre crânement leurs chances de réussite malgré vents et marées.