Tunisie: «Nous méritions de gagner»...

Nous avons réalisé une prestation exceptionnelle. Nous avons aussi dominé la première mi-temps en imposant notre bloc et notre maîtrise tactique. Notre adversaire a été totalement bloqué. Il a cherché à nous surprendre par les balles longues, mais en vain. Après la reprise, certes, le CA nous a imposé son rythme mais nous avons su comment annihiler ses manœuvres.

Les dix dernières minutes du match étaient en notre faveur. Nous avons raté quatre occasions très nettes pour marquer. Dommage, ce qui est sûr, c'est que le CSHL a montré un visage rassurant après une année en Ligue 2.

Votre milieu de terrain a été votre point fort face à votre adversaire qui n'a pas trouvé ses repères...

Nous avons analysé le jeu clubiste. Son milieu de terrain est très lent, Ben Yahia, Khelil et Laâbidi ont manqué de clairvoyance et de complémentarité. La tactique imposée par Buscher a prévalu et on a réussi à imposer notre maîtrise. Avec un milieu composé de Sghaier, Malek Abboud et moi-même, nous avons de la qualité pour jouer à notre guise dans la récupération et l'orientation du jeu.

A la reprise, vous avez joué avec le feu, en optant pour la défensive...

On jouait contre le CA. Les joueurs clubistes ont la capacité de marquer à n'importe quel moment. Nous avons donc reculé pour opter carrément pour la contre-attaque. Notre stratégie nous a donné raison puisque nous avons raté quatre occasions très nettes pour ouvrir le score. La malchance et les maladresses de mes coéquipiers ont sauvé le CA de la défaite.

Et maintenant ?

Après notre nul face au CA lors de la première journée du championnat, nous allons reprendre les entraînements, et ce, pour préparer notre déplacement à Kairouan pour rencontrer la JSK avide de rachat après sa défaite face à l'ESS. Nous avons les moyens d'imposer notre jeu et gagner.