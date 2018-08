Tunisie: On ne chôme pas

Pour sa part, le coach aghlabide a exprimé ses soucis à cause de la modestie de l'effectif et l'absence de renforts. Et Habib Ben Romdhane de souligner : «Mes protégés ont disputé une rencontre amicale pour garder le rythme de la compétition et donner plus de chance aux jeunes afin de trouver des repères avec leurs camarades. En présence d'un effectif réduit, la JSK est incapable de continuer le championnat avec le même souffle. Nous espérons recruter des éléments de qualité avant la fin du mercato estival. Le travail avec les jeunes est dur et nos talents ont besoin de temps pour s'aguerrir».

La mission du technicien aghlabide n'est pas de tout repos. Il a besoin de joueurs expérimentés capables d'apporter l'équilibre à un groupe de jeunes talents avant de penser à l'avenir.

Renforts

Les deux attaquants Bouguerra et Hamdi ont été touchés aux entraînements depuis deux semaines et n'ont pas participé au match de la première journée face à l'ESS. Ils ont repris progressivement avec le groupe après une courte éclipse. Leur présence est un renfort de taille pour l'attaque aghlabide. Deux attaquants étrangers seront avec le groupe à la fin de cette semaine pour des tests techniques avant de les engager. Ben Romdhane espère parachever le recrutement de ces joueurs étrangers pour peaufiner l'effectif. Selon des proches du club, le coach aghlabide a averti les dirigeants de régler la situation des joueurs pour pouvoir continuer le travail à la tête de l'équipe. Il semble que le technicien aghlabide ne puisse continuer avec la Chabiba à cause de l'indifférence des dirigeants. Cette situation est inquiétante pour les fans aghlabides.