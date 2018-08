Gabon: DGCC - Destruction des produits impropres à la consommation

Il faut toutefois rappeler qu'il ne s'agit, en ce qui concerne les crèmes dessert saveur vanille de marque Elle et vire impropres à la consommation, que du lot incriminé et non ceux qui ont été reçu en dehors des dates suscitées.

En effet, ces crèmes dessert saveur de marque Elle et Vire ont été jugées impropres à la consommation. Il s'agit précisément de celles, fabriquées le 04 Mai 2018 et le 05 Mai 2018 dont la date limite de consommation est le 30 Novembre 2018.

Ce sont plusieurs pots de crème dessert saveur vanille de marque Elle et Vire qui ont été broyé par un Caterpillar le 24 août dernier à Libreville sur le site d'Alenakiri. Une opération menée par la DGCC représentée par son directeur général Emmanuel Eyeghe Nzé, et une équipe de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA).

Les services de la Direction Générale de la Concurrence et de la consommation ont mené conjointement avec ceux de l'Agasa, une opération de destruction de produits de marque Elle et Vire impropres à la consommation suite à une alerte du secrétariat InfoSan.

