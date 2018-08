C'est le jour J. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi avec un enjeu commun, une qualification… Plus »

A noter que la région touristique de Chréa accueillera à partir de ce lundi, (et pour quatre jours), près de 600 scouts représentant de nombreux pays arabes et étrangers, dont l'Egypte, la Tunisie, le Liban, la Turquie, les Etats Unis d'Amérique(USA), avec une moyenne de près de 150 scouts pour chaque groupe.

Quant à l'Algérien Ghanem Laouedj, commandant de la délégation scout arabe, forte de 150 éléments, arrivée lundi à Blida, il a fait part de la mise au point d'un riche programme éducatif et de loisirs, ralliant l'apprentissage et le plaisir, conformément aux objectifs du scoutisme.

Le chef de la délégation palestinienne, Ahmed Seda, a, pour sa part, axé sur "l'accueil chaleureux" dont a bénéficié sa délégation à Blida. "Ceci n'est pas étrange de la part d'un peuple qui a toujours soutenu la cause palestinienne et l'a défendue. Ce soutien vient tant du peuple algérien que de son Gouvernement", s'est-il félicité, non sans exprimer son impatience de visiter tous les sites touristiques de la région, d'autant plus qu'une majorité des membres de la délégation visitent l'Algérie pour la première fois, a-t-il indiqué.

Ainsi en est-il de Mosâab Ziad Ahmed, commandant de la délégation scout jordanienne comptant 50 éléments, qui a assuré à l'APS avoir visité de nombreux pays arabes et étrangers "mais je n'ai encore jamais vu une région d'une telle beauté (Chréa) et inspirant une si profonde paix de l'âme", a-t-il assuré. Cet admirateur de Chréa a émis le souhait de revenir durant l'hiver pour la revoir "couverte de neige".

Les éléments scouts, âgés pour la plupart entre 14 et 17 ans, n'ont pu cacher leur enthousiasme et émerveillement à la montée du téléphérique reliant Chréa à Blida sur sept (7) km. Les adolescents qui étaient accompagnés de leurs commandants scouts semblaient subjugués par le défilement des paysages naturels enchanteurs sous leurs pieds, en ne manquant pas de perpétuer ces beaux instants, pour eux, par des photos souvenirs.

"Certes nous avons entendu beaucoup de bien des régions touristiques en Algérie, mais nous n'avons pas imaginé qu'elles pouvaient renfermer une beauté et un enchantement à l'image de la région de Chréa", située à 1.300 mètres au dessus de la mer, ont soutenu de nombreux scouts arabes de Jordanie, d'Arabie saoudite, de Palestine et de Libye, entre autres.

