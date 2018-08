Algérie: Près de 88.000 voyageurs ont transité par le port de Mostaganem depuis le début de l'année

C'est le jour J. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi avec un enjeu commun, une qualification… Plus »

Cette mutation dans l'activité commerciale a été réalisée après l'ouverture d'une nouvelle ligne de voyageurs entre le port de Mostaganem et le port de Barcelone (Espagne), en plus des lignes Mostaganem-Alicante et Mostaganem-Valences, qui sont entrés en service en 2016, permettant aux opérateurs commerciaux dans ce domaine de réaliser plus de 200 traversées maritimes, a-t-on indiqué.

Ce bilan, jugé positif par la EPM, a été réalisé à travers 114 traversées maritimes organisées par un opérateur privé étranger garantissant le transport maritime international entre le port de Mostaganem et le port espagnol de Valences durant l'année 2017, en comparaison avec l'année 2016, après que le nombre des voyageurs (aller et retour) ait atteint les 178.000 voyageurs.

D'autre part, le nombre de voyageurs ayant transité par le port de Mostaganem depuis le début de la saison estivale, le 1er juin dernier, a atteint les 35.000, en plus de 15.072 véhicules (aller et retour), ce qui représente 40 % du bilan global, a-t-on indiqué.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.