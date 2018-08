Algérie: Choléra - Les fruits et légumes sont irriguées par des eaux saines

C'est le jour J. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi avec un enjeu commun, une qualification… Plus »

Quant à certains "cas isolés et avérés" d'irrigation illicite par des eaux usées brutes, le ministère a rappelé que les services compétents des secteurs concernés au niveau local "ont de tout temps réprimé ce genre de pratiques et appliqué les mesures nécessaires".

"Les fruits et légumes ne constituent pas un milieu ambiant d'évolution du vibrion cholérique", rassure le ministère qui invite tout de même les consommateurs à respecter les conditions d'hygiène requises, à savoir le lavage des fruits et légumes avant leur consommation.

Depuis la confirmation de ces cas de choléra, des citoyens redoutent une contamination des fruits et légumes par des eaux d'irrigation illicite provenant des eaux usées et qui seraient, selon eux, à l'origine de cette épidémie.

- Les eaux destinées à l'irrigation des fruits et légumes sont saines et ne peuvent en aucun cas être à l'origine de la propagation de l'épidémie de Choléra, a assuré lundi le ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche.

