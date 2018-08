Algérie: Ligue des champions d'Afrique/ESS - "Notre destin est entre nos mains"

- L'entraîneur de l'ES Sétif, Rachid Taoussi, a estimé lundi que son club avait toutes de ses chances de battre le MC Alger mardi (14h00) au stade 5-Juillet (Alger) en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football et composter ainsi sont ticket pour les quarts de finale.

"Une confrontation entre le MCA et l'ESS reste toujours une affiche de haut niveau entre deux grands clubs algériens. Notre destin est entre nos mains même si nous savons très bien que le match sera difficile et compliqué sur le terrain et surtout devant un grand public", a déclaré le coach marocain lors d'une conférence de presse tenue au stade 5-Juillet (Alger).

Lire aussi: Ligue des champions d'Afrique (6e j) : choc décisif 100% algérien pour une place en quart

A la veille de cette dernière journée, l'ESS et le MCA se trouvent à la seconde place du groupe B avec 5 points au compteur en compagnie des Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi, alors que le club congolais du TP Mazembe, solide leader avec 11 points, a déjà validé son ticket pour les quarts de finale.

"Nous avons préparé l'équipe sur tous les plans : technique, tactique, psychologique et physique car ce sera une finale pour les deux clubs. C'est un match entre deux frères algériens mais malheureusement l'un d'eux va à coup sûr quitter cette compétition. Nous avons des joueurs qui ont du potentiel et toutes les qualités pour réaliser un grand match et assurer la qualification", a précisé Taoussi.

Quant au match TPM - DHJ, le technicien marocain a espéré qu'il se déroule dans un fair-play total et que l'éthique sportive soit respectée. "J'espère aussi que les locaux joueront avec l'équipe première".

Interrogé sur son effectif, l'ancien coach du CR Belouizdad s'est dit "heureux" que l'infirmerie soit presque vide, notamment après avoir récupéré le capitaine Djabou.

Revenant sur la programmation du match à 14h00, Taoussi s'est dit "déçu" à ce sujet : "Je pense que c'est très difficile pour un être humain de jouer un match à cette heure-ci, qui plus est en plein mois d'août. On doit faire avec et on ne doit pas parler trop sur ce sujet car les joueurs perdront leur concentration".

Lire aussi: Ligue des champions d'Afrique: coup d'arrêt pour l'ESS, le MCA joue avec le feu

Pour sa part, le joueur Abdelkader Bedrane, présent en conférence, s'est dit "bien préparé" pour ce match et estime que ses coéquipiers ont toutes leurs chances de battre le "Doyen".

"Nous avons bien préparé cette rencontre et nous allons nous battre sur terrain jusqu'à la dernière minute car la qualification est entre nos mains. Une victoire nous suffira pour composter le billet des quarts de finale".

Et d'enchaîner : "Les deux clubs se connaissent très bien car ils se sont affrontés par mal de fois. Sur le match de demain mardi, par rapport à nous, le MCA doit gagner et attendre le résultat de l'autre match alors que pour notre part, une victoire suffira pour poursuivre l'aventure. Face au MCA, le plus frais physiquement et le mieux préparé l'emportera".

Une défaite ou un match nul de la formation marocaine permettrait au MCA ou à l'ESS, en cas de victoire, de valider leur billet pour le prochain tour en compagnie de l'ogre Mazembe.