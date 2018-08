Algérie: Sociologie - 1ères publications algériennes dans la revue "Child Development"

Oran — Deux articles relatifs à des études sociologiques en Algérie ont été édités par la revue scientifique internationale "Child Development", a-t-on appris lundi à Oran de l'auteur de ces publications, Habib Tiliouine, de l'Université d'Oran-2 "Mohamed Benahmed".

"Ces deux articles résument quatre années d'études sur la qualité de vie des enfants et constituent les premiers travaux scientifiques algériens ayant été édités dans cette revue classée parmi les meilleures publications à caractère sociologique au monde", a précisé à l'APS M. Tiliouine.

Le premier article présente les résultats d'une étude qui a suivi les changements des perceptions, depuis 2013, d'un échantillon de 443 enfants de 12 à 14 ans et ce, par rapport à leur vie familiale et scolaire, leur milieu social et leurs activités quotidiennes.

Le deuxième article a été rédigé, quant à lui, dans le cadre d'une étude internationale menée dans 15 pays dans le but de mieux lutter contre le phénomène dit "bullying" (harcèlement physique ou moral en milieu scolaire).

Créée en 1930 par la Société de recherche sur le développement de l'enfant, basée aux Etats-Unis, "Child Development" est classée parmi les cinq revues scientifiques en sciences sociales jouissant d'un facteur d'impact très élevé, a rappelé l'universitaire Tiliouine.

"La publication de travaux scientifiques algériens dans cette revue honore le corps académique national", a-t-il soutenu, observant que "les sciences sociales en Algérie continuent à enregistrer de grands progrès à même d'accompagner et d'orienter les changements sociaux en Algérie".

M. Tiliouine est directeur du Laboratoire de recherche en Processus éducatifs et contexte social (PECS) qui compte, depuis sa création en 2001 à l'Université d'Oran-2, trois études sur le bien-être de l'enfance en Algérie.

La 3ème étude vient d'être achevée, a-t-il indiqué, signalant que les résultats de ce nouveau travail scientifique seront disponibles avant la fin de l'année en cours.

Habib Tiliouine est également membre de la Commission scientifique nationale de validation des revues scientifiques en Algérie, représentant les sciences sociales, et vice-président de la Société savante internationale "ISQOLS" (The International Society for Quality-of-Life Studies) dédiée à la recherche en qualité de vie, basée à Phoenix aux Etats-Unis.

Il a, à son actif, une trentaine de publications internationales dont un ouvrage sur "Le développement social des sociétés islamiques", coordonné par ses soins avec son homologue Richard Estes de l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis).

Il a, en outre, fait partie de l'équipe des rédacteurs pour le Continent africain du Rapport international du Bonheur 2017 réalisé pour le compte de l'Organisation des nations unies (ONU) qui a institué, depuis 2012, une Journée internationale du Bonheur (20 mars) pour promouvoir cette notion comme "un objectif humain fondamental".

La qualité des travaux de Habib Tiliouine lui a déjà valu, en 2015, le "Research Fellow Award", récompense scientifique honorifique instituée par la Société savante internationale "ISQOLS".