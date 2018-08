Algérie: L'appel du président de la République pour un front populaire, nécessaire face aux défis de l'heure (Ould Abbès)

C'est le jour J. Le Mouloudia d'Alger et l'ES Sétif s'affrontent ce mardi avec un enjeu commun, une qualification… Plus »

Le président de la République avait appelé dans son message à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid (20 août) à édifier "un front populaire solide pour garantir la stabilité de l'Algérie face à toutes les manœuvres internes et menaces externes", mettant en garde contre "les crises extérieures qui se jouent à nos frontières et qui sont porteuses de dangers du terrorisme abject et des réseaux du crime organisé".

Intervenant lors d'une conférence de presse à l'issue des travaux du bureau politique du parti, M. Ould Abbès a indiqué que "face aux défis et agitations politiciennes que connait le pays, il est impératif d'ériger ce front populaire auquel a appelé le président Bouteflika pour préserver les acquis réalisés depuis l'indépendance, notamment durant les 20 dernières années, à l'instar de la stabilité, de la paix et de la quiétude".

