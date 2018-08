Ile Maurice: Adeetah Devi Mutty - Au nom du père

Elle a tout juste 24 ans. Mais ne vous attardez pas sur son âge. Car Adeetah Devi Mutty est une fonceuse et sait ce qu'elle veut. L'habitante de Pointe-aux-Canonniers a repris le business familial, Chez Momo Multi Store, un supermarché situé dans la localité.

C'était primordial pour elle de reprendre l'entreprise, explique Adeetah Devi Mutty. C'est ainsi qu'à la fin de ses études supérieures à la Curtin University de Maurice, elle a rejoint son père, Anand Jai Mutty, 53 ans.

«Mon père en est le propriétaire depuis 1990 et c'est un bosseur. Avoir mon père à mes côtés constitue la meilleure opportunité pour moi et me permet de faire mes preuves, de réaliser mes rêves», raconte Adeetah Devi Mutty.

«Même si je n'ai que 24 ans, je suis en mesure de prendre des décisions au sein de l'entreprise, de traiter avec les fournisseurs et de gérer toutes les transactions commerciales.»

Elle y a apporté sa touche personnelle. Notamment en termes de nouvelles idées novatrices afin de faciliter l'expansion future. D'autant que, «Chez Momo Multi Store, il y a tous les jours des touristes qui font le va-et-vient». D'ailleurs, «pa tou touris ki konn koz anglé ek fransé. J'ai dû apprendre à parler l'espagnol, l'italien, l'allemand afin de pouvoir satisfaire la clientèle».

Aujourd'hui, pour être un entrepreneur, il faut beaucoup de détermination et de travail afin de percer dans ce marché concurrentiel, avance la jeune femme, qui se dit plus indépendante grâce à sa carrière. «Je suis une personne très sensible, serviable et amicale qui aime avoir de nouvelles expériences dans la vie.»

Pour se détendre et se maintenir en forme, Adeetah pratique le yoga et la natation le matin. De quoi commencer sa journée trépidante du bon pied...