Congo-Kinshasa: Retour sans condition de Katumbi - Une marche pacifique prévue le 19 septembre

Cela se manifeste visiblement sur terrain, d'autant plus qu'à l'issue de trois actions réalisées sur terrain devant les Ambassades des USA, Afrique du Sud et le siège de la Monusco, elle ne compte pas baisser les bras avant d'obtenir gain de cause.

De ce fait, le porte-parole de la DEK, Me Papy Mbaki, a affirmé haut et fort que cette démarche, consiste à intensifier la pression faite sur le régime en place, qui, à l'en croire, est censé libérer le processus électoral pour la tenue des joutes électorales crédibles.

Objectif, réitérer leur position quant à l'inclusivité et la transparence de ces élections. Mais aussi, commémorer les deux ans des personnes tuées les 19 et 20 septembre 2016, lors des manifestations appelées par l'Opposition politique congolaise.

