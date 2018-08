Congo-Kinshasa: Invalidé par la CENI - Jean-Paul Moka saisit la Cour constitutionnelle

Il sied de signaler que la candidature du Professeur Jean-Paul Moka, Président National du Mouvement Bleu a été invalidée lors de la publication de la liste provisoire de candidats présidents de la République publié le 24 août dernier par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Parmi les raisons avancées par la Ceni, figure le défaut de paiement des frais de dépôt de candidature non rétractable et non confirmé par la DGRAD.

A cette requête, étaient annexés plusieurs documents dont les preuves de confirmation du paiement des frais de dépôt auprès de la Direction Générale des Recettes Administratives, domaniales, judiciaires et de participation (DGRAD). Mais également du récépissé. Ce recours a été bien reçu à la Cour et ils attendent la date de la tenue de l'audience pour défendre ce dossier.

Le Professeur Jean-Paul Moka Ngolo Mpati, par l'entremise de son avocat conseil, Me JuaireNsini et le bâtonnier Moka, ont déposé ce lundi 27 août, son recours auprès de la cour constitutionnelle.

