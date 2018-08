Angola: La croissance urbaine sans planification augmente la vulnérabilité - Hermenegildo Félix

Luanda — La croissance urbaine rapide et non planifiée conduit à une augmentation de la vulnérabilité urbaine, a déclaré aujourd'hui, lundi, à Luanda, le secrétaire d'Etat de l'Intérieur à la Sécurité technique, Hermenegildo Felix.

Il a ajouté qu'en plus de cela, le pays ne dispose pas encore d'un profil détaillé et exhaustif des risques de catastrophes, en vue de la gestion du territoire, de la préparation aux interventions, de la gestion agricole, de l'élevage et de la foresterie.

Le responsable intervenait à la cérémonie d'ouverture du "Séminaire national sur la réduction des risques de catastrophe", qui a lieu du 27 au 31 novembre.

Il a fait savoir que le pays enregistre une plus grande susceptibilité et dangerosité en ce qui concerne les menaces d'inondations, de sécheresses, d'incendies de forêt, d'érosion côtière, de glissements de terrain, d'épidémies et de foudre.

Selon Hermenegildo Felix, les acteurs du secteur reconnaissent que la connaissance approfondie du risque est une condition préalable à l'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans la planification et les politiques sectorielles.

Selon le responsable, lors du séminaire, les participants seront équipés de techniques de modélisation du profil de risques et d'une meilleure connaissance de l'évaluation de probables risques.

L'analyse des coûts et avantages pour la mobilité de ressources et outils de financement de réduction des risques, ainsi que des moyens d'atténuer les impacts économiques et sociaux des catastrophes et de renforcer les capacités de réhabilitation après des catastrophes sont d'autres objectifs de la réunion.

Il a indiqué que le financement d'une stratégie intégrée dans la proposition de mécanismes financiers de réduction et de gestion des risques de catastrophes pourrait générer dans le pays une grande croissance et un développement économique et social. L'ouverture du séminaire a réuni les ministres de l'Éducation, Candida Teixeira, de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victoria da Conceição, et de l'Aménagement du Territoire, Ana Paula de Carvalho, des représentants de l'ONU, des diplomates, des commandants de service protection civile et pompiers, entre autres invités.