Angola: L'ancien entraîneur rêve la présidence de la FAF

La reformulation des règles et modèles de dispute des compétitions provinciales et nationales, la meilleure valorisation des agents sportifs, l'organisation des écoles, entre autres, ont mérité également des références du vainqueur de la CAN2001, en U20, en Ethiopie.

Pour cette raison, il a défendu la nécessité d'un financement direct par l'État aux clubs et centres de formation, ce qui pourrait contribuer à l'émergence des joueurs de qualité et de haut niveau compétitifs, pour alimenter les futures équipes nationales.

Exacerbé par la situation économique et financière du pays, Oliveira Gonçalves, également professeur d'éducation physique, a reconnu que le football angolais fait actuellement face à de nombreuses difficultés, telles que le faible pari sur la discipline et le peu d'investissements aux niveaux de formation.

"Les connaissances acquises tout au long de ma carrière de joueur, d'entraîneur et de manager m'amènent à penser que je suis qualifié pour me présenter à la présidence de la FAF. Je pourrais me candidater afin d'apporter ma contribution directe au développement de la discipline, avec des projets et programmes inclusifs », a-t-il dit.

S'exprimant à l'émission "A grande entrevista » de la Radio 5, l'entraîneur qui a amené les "Palancas Negras" à la Coupe du monde en Allemagne en 2006, a déclaré que son expérience lui permettait de résoudre les difficultés existantes dans la FAF et de projeter le pays au plus haut niveau.

