Angola: La "BAI" parmi les 25 grandes banques d'Afrique

L'année dernière (2017), la BAI avait atteint un résultat liquide de 55.000 milliards de kwanzas, soit une augmentation de 11% par rapport au résultat enregistré dans l'exercice antérieur, résultats qui révèlent que la BAI maintient le leadership en termes de dépôts, ajoute la revue The Banker, qui met également en relief le climat de récupération du secteur dans d'autres pays, tels que le Ghana et l'île Maurice.

La position que la BAI occupe dans le classement, explique la revue britannique, est due à son profil de liquidité élevée avec ses disponibilités et applications de liquidité représentant 33 % du total d'actif et de solvabilité élevée, et son ratio de solvabilité réglementaire atteint 19 %, soit au dessus du minimum de 10 % exigée par la Banque Nationale d'Angola (BNA).

Luanda — La Banque Angolaise d'Investissement (BAI) figure parmi les 1000 grandes banques du monde et est la 20è sur la liste des 25 grandes banques d'Afrique, selon le classement rendu public par la prestigieuse revue The Banker.

