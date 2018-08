Congo-Kinshasa: Elections crédibles et inclusives - Le Conseil de Sécurité de l'ONU insiste !

«L'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter et la non publication de la liste définitive du fichier électoral demeurent deux sujets de discorde majeurs, » a-t-elle déclaré.

La cheffe de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a fait valoir que l'ensemble des partis politiques et groupements - de la majorité présidentielle et de l'opposition - ont déposé des candidatures pour les trois scrutins dans les délais prévus, alors que les élections sont prévues le 23 décembre prochain.

«Alors que les préparatifs se poursuivent en vue de la tenue des prochaines élections présidentielle et législatives nationales et provinciales, des progrès tangibles ont été enregistrés pour respecter les étapes critiques inscrites dans le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) », a indiqué la Représentante spéciale qui s'adressait de Kinshasa par vidéoconférence au Conseil de sécurité.

Malgré les « progrès tangibles » enregistrés en République démocratique du Congo, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour ce pays, Mme Leila Zerrougui , a estimé lundi que le niveau de confiance en devait encore être consolidé pour assurer la tenue paisible et crédible des élections du 23 décembre et une transition pacifique du pouvoir, ce qui serait une première dans l'histoire de ce pays.

