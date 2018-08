Congo-Kinshasa: Ebola politique ?

Très peu ont pu faire ce constat. Lequel ? Qu'il y a comme une épidémie en République Démocratique du Congo. D'abord à l'Ex Equateur puis du côté de l'Est, la maladie à Virus Ebola surgit, resurgit.

A tout dire, c'est la dixième fois que ce mal réapparaisse dans un pays continent où les conditions naturelles laissent prédire que si rien n'est fait de manière pérenne, le bis repetita médical sera d'actualité. Bien loin du jargon médical et des réalités de cette épidémie, une autre sévit sur l'agora politique congolaise. Est-ce la crise politico-électorale engendrée depuis 2016 avec la non-organisation des élections avant la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel du Président Kabila? Pas tellement puisque cela ne serait qu'un symptôme d'un autre. Il s'agit rien de plus que d'une impasse autour de l'inéligibilité.

Si hier, gosier déployé à quasi l'unanimité les barbouzes de l'Opposition comme de la "communauté internationale" pointaient du doigt uniquement Joseph Kabila, il faut dire que depuis peu les dessous des cartes au pays ont laissé dire à quelques grattes papiers qu'une épidémie était en marche. Tenez ! Le ton a été donné avec la loi électorale retouchée sous une ambiance électrique aux deux chambres du Parlement. Bien que pas parole d'évangile avec "l'invalidation des Bemba et Cie", la fièvre de l'inéligibilité au pays a pris de la température. Un peu comme l'Ebola, la donne hausse le mercure du thermomètre et du jeu politique et des joueurs.

Le non-départ de Katumbi ajouté à celui de Bemba comme le guet-out du duo "Palu" Gizenga-Muzito créent des remous. Et, à l'étape de la Cour Constitutionnelle, certaines langues infusent la crainte de voir la liste des exclus, avec raison ou à tort, c'est selon les juges (de la rue, de la scène politique, ou ceux habilités), être complétée avec le candidat de l'Udps, Félix Tshisekedi. A l'aube de l'ouverture du ring électoral par le go de la campagne électorale, tous les coups seraient permis. Ce serait cela la politique. Et, dans cette droite ligne, les actions des uns contre les autres susciteront des réactions proportionnelles.

Déjà, le CLC et d'autres formations politico-sociales annoncent les couleurs de l'après 19 septembre, jour du dévoilement de la liste finale de ceux qui seront dans la ligne de départ pour la course à la présidentielle. Une fois de plus, l'opinion a une date et des promesses corsées sur la scène politique. Mais, par-dessus tout, une fois encore la Cour Constitutionnelle est placée devant ses responsabilités face à l'histoire. Dire le droit et rien d'autres. Voilà ce qui est attendu des juges de la plus haute Cour du Pays.

Après les recettes CENI pour guérir le malade congolais face au mal électoral, la Cour Constitutionnelle est, elle, muée en médecin pour livrer la cure contre l'épidémie d'inéligibilité qui se répand tel un "Ebola politique". L'avenir du pays des Lumumba-Mzee &Deschade-Rossy est suspendu à ce verdict juridico-politique.