Loin d'une quelconque apparence physique ou de la langue de Molière qu'il manie à bon escient, Emmanuel Ramazani Shadary a plutôt mérité la confiance du Chef et la place qu'il occupe actuellement, laissent entendre les membres de la famille politique élargie qu'est le Font Commun pour le Congo. Pour eux, c'est le candidat idéal qui va, sans doute, pouvoir pénétrer les arcades d'un pays aussi insaisissable que la RD. Congo et sonder les fins fond de l'âme du congolais.

La politique du futur, ce n'est pas la politique au futur. C'est ici, hic et nunc. En effet, le dévolu porté sur sa personne comme candidat Président de la République aux prochains scrutins pour le compte de la structure politique présidentielle n'est pas passé inaperçu. Une grande délégation des ressortissants de l'espace Grand-Kasaï dont le Premier Ministre, Bruno Tshibala, le Ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende ainsi que plusieurs autorités et un public cinq étoiles ont rehaussé de leur présence le vendredi 24 août dernier, à Gombe lors d'une grande réception organisée en son honneur, peu avant la publication par la CENI des listes provisoires sur lesquelles figure Ramazani Shadary.

La cérémonie était chapeautée d'un culte œcuménique et s'en est suivi quelques mots du Gouverneur Alphonse Ngoy Kasanji et l'ancien Secrétaire général du PPRD, Evariste Boshab.

Dans son homélie, l'officiant a demandé au Dauphin du Président Kabila, au nom de la brillantissime excellence qui l'a animé tout au long de ses études, de réveiller en lui le goût de la perfection et faire rayonner la République Démocratique du Congo. "Nous savons que vous allez travailler à extirper les quiproquos et différents malentendus pour cimenter des relations internationales qui nous fasse respecter", a-t-il poursuivi.

"Nous sommes ici pour ne rien remettre aux calendes grecs, mais pour dire que le Grand Kasaï croit beaucoup plus au destin qu'à un Deus ex machina ".

Cependant, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'ultime décision du Chef de l'Etat de vouloir lui céder les clés du Palais de la Nation. Pour Alphonse Ngoy, "le Président Kabila est le seul politicien qui dit la vérité en République Démocratique du Congo". Ce, en respectant la Constitution tel qu'il l'avait promis.

Toutefois, Dans le vif esprit qu'un monologue est abusivement appelé dialogue, et qu'un voisinage est outrageusement appelé amitié, le prêtre venu droit de Lodja a recommandé à Emmanuel Ramazani l'intelligence et un minimum de méfiance une fois à la tête du pays. "Si demain vous êtes Président de la République, vous ne raserez pas les murs parce que les complexes ne vous atteignent pas. Si demain vous êtes Président de la République, ne l'oubliez pas, votre humilité, sagesse, ténacité, amour de la Patrie, clairvoyance et loyauté seront un pacte fertile fertilisant avec les congolais d'ici et ceux éparpillés aux quatre coins de la planète ".