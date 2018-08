Ce qui lui a permis d'ailleurs de faire face à la demande très forte en ce premier jour de travail de la semaine. Et ce, depuis 5 h du matin. Même s'il dit disposer d'un stock de carburant, il a reconnu que ce n'est pas pour longtemps. Et il n'a qu'un seul souhait : celui de voir les protagonistes fumer le calumet de la paix.

Signalons qu'en plus des usagers, les gérants des stations-services font partie des premières victimes de cette grève des chauffeurs routiers. En effet, la plupart d'entre eux n'ont plus de produit à offrir à leurs clients. Zemba Charlotte, gérante de la station SOGEL- B, n'a rien vendu ce lundi 27 août 2018, parce que son stock de carburant est épuisé. Et ses pertes sont estimées à 2,5 millions de F CFA par jour.

Et c'est avec un ouf de soulagement qu'il a pu se procurer le précieux liguide pour vaquer à ses occupations. Et ce, après avoir visité 5 stations-services sans avoir eu la moindre goutte d'essence. Comme Moulaye Assane Koné, Dr Robert Zoungrana, médecin de son Etat, a eu du mal à avoir du carburant pour sa voiture.

Déjà, le carburant, notamment l'essence, se fait rare dans les stations-services. Nous avons visité quelques-unes de la capitale burkinabè, Ouagadougou, le 27 août 2018. Le constat est que ce sont les vendeurs ambulants de carburant qui en profitent pour vendre beaucoup de quantité et plus cher que d'habitude.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont les vendeurs ambulants de carburant qui se frottent les mains. Non seulement ils vendent plus de produit que d'habitude, mais aussi ils augmentent le prix de vente. Ainsi, le litre d'essence super est passé de 630 F CFA à 1 000 F CFA.

