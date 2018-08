Gabon: Prière de la Paix pour la nation

Près de vingt pasteurs de plusieurs églises de réveil se sont réunis ce 26 août dernier à l'église du prophète MICOMBO Mycomb dans le sixième arrondissement de Libreville.

L' objectif est de prier pour l'apaisement sur la situation socio-politique qui prévaut en ce moment au Gabon.Cette rencontre a été une occasion des hommes et des femme de l'église,d' interpeler les gouvernants ainsi que les syndicalistes et la société civile à faire usage de la raison pour le bien et la Paix au Gabon.

Après l'annonce pour la deuxième fois de la marche de Dynamique unitaire sur le thème"Ne touche pas à mon bout de pain" prévue ce 28 août prochain, une vingtaine de pasteurs des églises du réveil se sont retrouvés ce dimanche dernier pour prier et interpeler le pouvoir et les syndicalistes à prôner pour la Paix et à faire recours au dialogue et à la sagesse

Au cour de cette rencontre, le prophète Micombo du haut de son pupitre a exhorté les syndicalistes notamment ,ceux de Dynamique Unitaire à opter pour le dialogue l'entente, pour ainsi convenir de ce qui doit être fait .

Selon lui , la voie pacifique et de la sagesses doit prévaloir pendant ces moments de revendication.

Les hommes de Dieu ont donc véhiculé un message de Paix , stabilité. "Il serait donc important de rester dans la voie de la raison, la rue ne peut rien résoudre , seul la prière peut apporter des solutions à toute les revendications" a indiqué le prophète.