Madagascar/Rwanda: Nicolas Dupuis ciblé par le Rwanda ?

« Il n'est pas encore un grand nom mais il a tout pour se faire un nom. Il lui faut juste trouver un bon cadre de travail et une meilleure motivation », commente l'ancien joueur du Paris Saint Germain Fabrice Pancrate qui a suivi le match amical entre Madagascar et le Togo (0-0) à Saint Leu à Paris.

Le Rwanda figure dans un groupe avec la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Centrafrique et a perdu son premier match contre les Fauves de l'Oubangui (1-2). Les responsables du football rwandais cherchent à recruteurs des techniciens chevronnés aux commandes de leurs sélections nationales pour relancer le football dans le pays.

Le Sélectionneur national de Madagascar attire de plus en plus la curiosité sur le continent. Depuis son arrivée à la tête des Barea, Nicolas Dupuis a fait énormément progressé le football malgache, au point d'attirer des convoitises.

