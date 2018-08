Maroc: Vol de 300 palettes de Red Bull

La marque, prisée des fêtards, créée dans les années 1980 par l'homme d'affaires autrichien Dietrich Mateschitz, sponsorise notamment des festivals de musique et une écurie de Formule 1. Elle a investi dans le football en Autriche et en Allemagne, où elle est propriétaire du club de Leipzig (est).

Le journal flamand Het Laatste Nieuws ironisait sur le slogan publicitaire de la marque "Red Bull gives you wings" (Red Bull vous donne des ailes). "A Menin il semble que plus de 950.000 canettes se soient elles-mêmes donné des ailes", écrivait-il sur son site.

Le vol, décrit comme "très professionnel" et réalisé en équipe, s'est produit sur la commune de Menin (ouest), dans une zone industrielle accolée à la frontière française, près d'une autoroute reliant Lille (France) à Courtrai et Gand (Belgique).

