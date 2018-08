Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Inauguration du barrage de Vohitsambo du district d'Ambalavao

Dans le District d'Ambalavao, en Région Haute Matsiatra, la réhabilitation totale du barrage Hydroagricole de Vohitsambo, à partir du fleuve Mananantanana et de son réseau de canaux, permet d'irriguer plus de 800 ha de rizières, de façon permanente.

Le réseau couvre les communes rurales d'Ambohimahamasina, Ambinanindivoka et Anjoma, au bénéfice d'environ 1.600 familles. Dans la matinée d'hier, le Président Hery Rajaonarimampianina est venu remettre le barrage de Vohitsambo et son réseau aux populations locales. Il était accompagné du président du Sénat, Rivo Rakotovao, ainsi que du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harison Randriarimanana.

Âgé de 80 ans, le barrage de Vohitsambo et son réseau de canaux d'irrigation sont les plus vieilles infrastructures hydro agricoles du district d'Ambalavao; le barrage et les 74 km de canaux se sont dégradés au fil des décennies et l'eau est devenue insuffisante face aux besoins des agriculteurs. Les premières demandes de réhabilitation ont été formulées il y a une trentaine d'années, mais ce n'est qu'en 2017 que les travaux ont enfin commencé.