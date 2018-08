Madagascar: « Graine de star » - Le grand gagnant, bientôt connu

Tsiaro Joelle, Sasouh, Christelle et Annis, ils ne sont plus qu'à une marche du podium. Ils étaient 32 à commencer l'aventure, et ils ne sont plus que quatre à s'affronter durant la grande finale du concours de chant « Graine de Star ». Le 29 août, ils seront soumis au vote du public avec un parterre de jury dont Jerry Marcoss, Tsiliva et Rajery. A eux, ils seront les prochaines stars de la musique tropicale de demain.

Fidèle à son image, le « Taxi-be », organisateur du concours, tentera d'intégrer sur le marché ces étoiles montantes et les permettre de se hisser sur les grandes scènes et devenir ainsi des ambassadeurs de la musique tropicale. Chaque candidat sera jugé sur sa voix, l'expression scénique, la maîtrise de l'art mais surtout l'aptitude à faire du show et donner du spectacle.

Depuis plusieurs semaines, chaque candidat a déjà conquis le cœur de ses spectateurs, qui choisissent en fonction de la préférence de tout un chacun. Avant de sauter le grand pas, les concurrents travaillent étroitement avec des professionnels du domaine pour donner le meilleur et confirmer qu'il ou elle est digne de devenir « la star ».