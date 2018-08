Madagascar: Saraha Rabeharisoa - « Les jeunes doivent avoir un esprit de compétition »

Même chance. Mais en contrepartie, il faut de la transparence et de l'équité pour donner la même chance à tous. Les spectateurs et les membres du jury ont exprimé leur choix de manière transparente. C'est le symbole du changement que le PLD veut instaurer en tant que libéral démocrate. Donner la chance à tous les jeunes de manière équitable pour qu'ils accèdent à leur aspiration grâce à leur efforts et non par filiation ni corruption! La deuxième partie du spectacle a été chaudement animée par le groupe Mijah et Bolo Pix. Deux jeunes talents issus de quartier défavorisé, mais qui ont su se démarquer dans le monde très compétitif de la musique.

