Madagascar: Programme alimentaire mondial - Visite officielle de la directrice régionale pour l'Afrique australe

Hier, dans la matinée au palais de Mahazoarivo, le Premier ministre chef du gouvernement Christian Ntsay, a reçu Mme Lola Castro, directrice régionale du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l'Afrique australe, actuellement dans nos murs. Elle fut accompagnée à cette occasion par Madame Violette Kakyomya, la Coordinatrice résidente du Système des Nations unies à Madagascar.

Situation alimentaire. Dans le cadre de cette visite officielle, le Premier ministre et la directrice régionale du PAM ont notamment discuté de la précarité de la situation alimentaire dans la Grande Ile, notamment dans le Sud. Les deux parties ont également réfléchi aux actions à mener pour renforcer la collaboration et le partenariat entre le PAM et le gouvernement pour atteindre les objectifs du développement durable, ou s'en rapprocher le plus possible. Par ailleurs, Mme Lola Castro se rend aujourd'hui dans le Sud avec le Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF), l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), ainsi qu'une autre délégation représentant le Système des Nations unies (SNU) à Madagascar.

En partant de Fort-Dauphin (région Anosy), la délégation se rendra ensuite carrément dans le « deep south », aux fins fonds des districts de la région Androy. La mission consistera à aller sur le terrain, à la rencontre des communautés locales, les écouter et identifier leurs besoins et ainsi élaborer les lignes directrices des projets à mener pour une sécurité alimentaire durable dans le Grand Sud de Madagascar.