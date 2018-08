Madagascar: « Ethiopian Airlines » - Partenaires des festivals culturels malgaches

Avec cinq festivals culturels organisés chaque année à Nosy-Be, l'île aux Parfums est un vrai carrefour culturel international.

Il faut dire que les Nosy-Béens ont la chance d'apprécier autant de variétés musicales avec autant de festivals tout en couleurs, qui font venir chaque année des artistes internationaux dans divers styles musicaux. Il y a la musique actuelle qu'apporte le « Libertalia Festival », l'incontournable « Somaroho » qui a vu la participation d'artistes africains de renommée, le « Nosy- Be Jazz Fest » qui permet aux grands noms du jazz de se produire à Nosy- Be. Avec de la musique tropicale et de la variété locale, le Donia, le plus ancien festival créé dans les années 90, a vu passer les plus grandes stars nationales. Certains y ont même fait leurs débuts, et peuvent se vanter aujourd'hui d'être les « enfants » de ce festival international.

Le festival « Nosy-Be Symphonie » joue dans une autre cour, avec comme concept, ramener sous les tropiques et les cocotiers de la musique classique. Ces deux festivals qui vont animer l'île aux Parfums sont programmés pour ce mois-ci et le mois prochain. « Ethiopian Airlines », qui dessert plusieurs vols directs par semaine à Nosy-Be, est partenaire de ces deux festivals. Ces vols directs permettent aux artistes internationaux, mais surtout aux organisateurs, d'attirer une clientèle internationale. Quant à la compagnie aérienne, c'est une manière comme une autre de soutenir la culture à Madagascar.

Avec ses nouvelles dessertes, dont Nosy-Be depuis le mois d'avril dernier, mais aussi Genève, Chicago, Bahrain, Kaduna, Buenos Aires, Kisangani et Mbuji-Mayi, « Ethiopian Airlines » a enregistré un record pour son année fiscale 2017-2018. Comparé à l'année dernière, la compagnie aérienne a fait une progression de 43% et a atteint les 3,2 milliards $. Durant cette période, elle a introduit 14 nouveaux avions, ce qui a permis une augmentation de 21% du nombre de passagers, qui a atteint les 10,6 millions de personnes. En collaborant avec les opérateurs culturels et touristiques locaux, « Ethiopian Airlines » continue dans son ascension en ciblant un marché grandissant, sachant que le tourisme culturel est actuellement très demandé sur le marché international.