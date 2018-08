Madagascar: FIVMPAMA - Erick Rajaonary se retire de la présidence

La présidence de ce groupement du patronat malgache est assurée d'une manière collégiale par ses trois vice-présidents et ce, pour une période déterminée.

La candidature à l'élection présidentielle du Président national du FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy), en la personne de Erick Rajaonary, a été validée par la Haute Cour Constitutionnelle. Du coup, « J'ai décidé personnellement de me retirer d'une manière provisoire, de la présidence de ce groupement dans le cadre d'une bonne gouvernance et par respect d'éthique étant donné que ce groupement est apolitique », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse hier. Dans le respect de ses statuts et conformément aux dispositions du règlement intérieur du FIVMPAMA, le Conseil d'Administration a ainsi validé sa mise en disponibilité de son poste de président du groupement, à l'issue d'une réunion extraordinaire.

Continuité. En outre, ce Conseil d'Administration a pris une autre décision. La présidence de ce groupement du patronat malgache sera effectuée d'une manière collégiale par les trois vice-présidents sous la houlette de Monsieur Jean-Claude Ratsimivony et ce, sur une période déterminée. De son côté, « le FIVMPAMA s'engage à poursuivre la réalisation des projets en cours qui ont été élaborés avec son président national, dans le cadre de la continuité de ses activités. Il s'agit entre autres, de la promotion de l'entrepreneuriat avec les jeunes et de l'incitation des jeunes à créer leurs propres entreprises dans le dessein de réduire le taux de chômage à Madagascar », a expliqué Razafiarison Andrianavalomanana, un des vice-présidents du FIVMPAMA.

Missions. Ce groupement du patronat malgache s'engage également à poursuivre ses activités au niveau régional et national en tant que porte-parole des entreprises malgaches afin de soutenir ses membres tout en contribuant à l'environnement des affaires à Madagascar. Rappelons que ses missions consistent à promouvoir la participation effective de ses membres dans la vie économique et sociale du pays, à travers des actions de représentation, de plaidoyer, de force de propositions visant à améliorer l'environnement des affaires. La promotion au commerce extérieur via un conseil au financement de PME et un renforcement de capacités des membres n'est pas en reste. Le FIVMPAMA, en tant qu'acteur social, souhaite que les prochaines élections se déroulent de manière juste et pacifique et soient propices au progrès et à l'amélioration du bien-être de tous les Malgaches. Il a également félicité son président en tant que candidat qui se veut être un messager pour défendre les intérêts du secteur privé.