Madagascar: Le cri de détresse face à l'insécurité

C'est un sujet sur lequel on n'aimerait plus revenir, mais l'insécurité est bel et bien le problème n°1 des Malgaches.

La précampagne électorale n'a pas réussi à masquer la recrudescence des attaques à main armée souvent meurtrières un peu partout dans la Grande Ile. Depuis ce week-end, on en a dénombré cinq où la sauvagerie le dispute à modestie du montant du butin emporté par les bandits. Aujourd'hui, c'est un véritable cri de détresse que la population pousse.

Ce n'est plus des faits divers banaux, mais des drames qui peuvent toucher tout le monde. Les attaques de « dahalo » et de coupeurs de route sont quotidiens en dehors de la capitale, mais dans la Ville des Mille et à sa périphérie malgré les patrouilles des forces de l'ordre, les malfaiteurs continuent à frapper et tuent sans hésiter. Ce qui s'est passé hier à la Gastronomie Pizza du By-Pass relève du grand banditisme. Ce centre de restauration bénéficiait de la protection de professionnels entraînés, mais cela n'a pas empêché les malfaiteurs de sévir et d'abattre deux gardes. A Imerintsiatosika, on a affaire à des malfaiteurs moins aguerris, mais qui s'attaquent à des gens ordinaires comme vous et moi. C'est certainement là que le bât blesse, car cela a eu lieu dans une bourgade tranquille. L'émotion a été très forte. Un couple et leur petite fille ont été sauvagement assassinés. Le Premier ministre a dit qu'il considérait la lutte contre l'insécurité comme une de ses priorités. Un plan d'urgence a été élaboré, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Les « fokontany » sont mobilisés et les citoyens sont sur leur garde, mais tout cela sera vain s'ils ont en face d'eux des individus lourdement armés. Le problème qui se pose c'est que ces derniers sont sans foi ni loi. En cette période de précampagne électorale, ce problème d'insécurité se pose avec acuité et il va s'inviter dans les débats.