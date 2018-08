Madagascar: Hôpital militaire régional Ampahibe - Don de lits par « Vision Madagascar »

Entreprise citoyenne. Dans un communiqué en date du 26 août dernier, « Vision Madagascar » précise que ce don de literie en faveur du HMR.1 est une manière pour le groupe de saluer et de reconnaître l'engagement de ces patriotes, tout en marquant également son soutien aux services nationaux. Par ailleurs, les dons de ce genre viennent s'ajouter aux autres œuvres caritatives de ViMa, telles que l'appui au Centre Zara Aina, le soutien au centre Akamasoa du Père Pedro, etc. ; tout ceci pour renforcer le statut d'entreprise citoyenne de Vision Madagascar.

Donateur. En sa qualité de donateur, le groupe « Vision Madagascar » était représenté lors de la cérémonie d'inauguration de ce premier hôpital militaire régional, qui s'est déroulée sous le Haut patronage du président Hery Rajaonarimampianina et honorée par d'autres autorités étatiques telles que le président du Sénat Rivo Rakotovao, le Général de Corps d'Armée Béni Xavier Rasolofonirina et le Médecin Général de Division Rakotovao Andrianahasoavimbahoaka Winoc.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.