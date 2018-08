Madagascar: Gastronomie Pizza By-pass - Attaque d'une dizaine de malfaiteurs, deux agents de sécurité abattus

Pour le moment, les détails sur le déroulement de l'attaque restent encore flous. Cependant, le constat sur les lieux du crime a permis de savoir que l'acte a été commis vers 3 heures du matin. Accompagnant les dépouilles des victimes à la morgue, Chef Mbinina qui est un responsable auprès de ce point de vente au By-pass estime qu'il s'agit d'un acte bien planifié. Les malfaiteurs dont le nombre est estimé à plus de 10 individus ont attendu le dernier passage de la patrouille des forces de l'ordre qui devait passer dans la localité entre 2 et 3 heures du matin pour attaquer. Puisque ce point de vente est déjà fermé, les bandits s'en sont alors pris aux deux agents de sécurité qu'ils ont rencontrés sur place. Ils voulaient vraisemblablement s'emparer du contenu du coffre-fort de l'entreprise après avoir mis la pression sur leurs victimes. Pour ouvrir le coffre, les deux gardiens auraient indiqué l'endroit où réside le trésorier qui détient le code, à Andoharanofotsy. Ainsi, une partie de la bande a emmené l'une des victimes pour le chercher. Arrivés à Andoharanofotsy, les bandits n'auraient pas trouvé le trésorier. Ahuris, ils ont alors décidé de tuer leur indicateur. Grièvement blessé, ce dernier aurait encore pu demander secours chez des habitants du quartier en disant qu'il était pris en otage par des bandits avant de rendre son dernier souffle. Revenus au Bypass, les malfaiteurs ont également abattu l'agent de sécurité qui était resté sur place.

Ce qui s'est passé hier au petit matin signifie que l'insécurité est loin d'être maîtrisée dans la Capitale et ses environs. Deux agents de sécurité du point de vente de « La Gastronomie Pizza » (Gatro Pizza) au By-pass ont été froidement abattus lors de l'attaque de leur lieu de travail. Leurs corps ont été retrouvés abandonnés dans deux endroits différents : l'un à Andoharanofotsy et l'autre au by-pass. Des coups de couteau ont été constatés au niveau de leur gorge et de leur abdomen.

