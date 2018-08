Madagascar: « Tsingy » de Bemaraha - Le bras de fer entre les communes riveraines et le MNP se durcit

Bloqué. Le 23 août dernier, les communes riveraines sont montées d'un cran et ont mis à exécution leur ultimatum de 72 heures à l'encontre du MNP. Les populations ont donc envahi les guichets de MNP à Bekopaka et Morondava qui n'ont pas pu vendre des billets pour permettre aux touristes d'entrer au « Tsingy ». Auparavant, ces populations farouchement déterminées à aller jusqu'au bout de leurs revendications, ont bloqué l'accès des différents circuits au « Tsingy », paralysant ainsi complètement toutes les activités.

Audit. A titre de rappel, le conflit entre les communes riveraines du « Tsingy » de Bemaraha et MNP, trouve son origine sur le non-paiement des commissions (50%) aux communes riveraines. Lesquelles commissions sont dues aux recettes de la vente des billets d'entrée du site du « Tsingy de Bemaraha », pour des actions sociales. Pour sa part, MNP dément et affirme que de nombreux projets sociaux ont été déjà entrepris au sein de ces collectivités bénéficiaires. Certains responsables d'aller même jusqu'à suggérer à ce qu'un audit soit effectué sur place par le Ministère du Tourisme pour élucider ce problème. A noter que l'ANGAP, par la suite devenu MNP, gère ce site depuis 1997 et connaît chaque année, une affluence considérable des touristes locaux et surtout étrangers.

