Ile Maurice: Yousuf Mohamed - «Mes Duval et Moonshiram sont en situation conflictuelle»

Après la décision d'Ameenah Gurib-Fakim, lundi, de porter plainte contre Yousuf Mohamed, Senior Counsel, au Bar Council, pour non-respect de ses obligations d'avocat envers sa cliente, c'est au tour de l'homme de loi de contre-attaquer.

Ce mardi matin 28 août, Yousuf Mohamed a fait parvenir une lettre au Bar Council dans laquelle il écrit que Mes Hervé Duval Jr et Yanilla Moonshiram se trouvent dans une position conflictuelle en représentant l'ex-présidente de la République devant la Commission Caunhye. «Ils devaient savoir qu'ils étaient des témoins potentiels», s'insurge Yousuf Mohamed. Ces derniers sont, dit-il, en violation aux sections 4.1 (d) et 4.3 du Code of Ethics des avocats.

Selon la section 4.1 (d) : «A practising barrister shall not accept any brief or instructions if to do so would cause him to be professionally embarrassed and for this purpose a barrister shall be professionally embarrassed where - the matter is one in which he has reason to believe that he is likely to be a witness or in which, whether by reason of any connection of his with the client or with the Court or a member of it or otherwise, it will be difficult for him to maintain professional independence or the administration of justice might be or appear to be prejudiced».

Quant à la section 4.3, elle stipule que: «A barrister shall at all times be conscious of the likelihood of actual or potential conflicts of interests and, where such likelihood exists, he shall refuse or return the instructions or brief. Where any doubt exists, he shall promptly seek the written opinion of the Bar Council».

Répudier

Yousuf Mohamed rappelle que c'est lui qui a sollicité les deux avocats en mars 2018 pour faire partie du panel juridique de la cheffe de l'État d'alors. Ce, pour la représenter devant un tribunal qui allait la répudier. «Le 16 mars, Mes Duval Jr et Moonshiram étaient à mon bureau quand j'étais en conversation téléphonique avec sir Hamid Moollan. Ils m'ont vu et entendu dire qu'une commission d'enquête sans passer par le Conseil des ministres, est en violation avec la section 64 de la Constitution et que sir Hamid Moollan voulait me voir après la prière de vendredi.»

Ajoutant que l'avoué Gilbert Noël, a dit, devant la commission Caunhye hier, qu'Hervé Duval Jr, avait, avant midi ce jour-là, conseillé l'ex-présidente sur l'illégalité de la commission d'enquête. «Maintenant Mes Duval et Moonshiram représentent Ameenah Gurib-Fakim et Hervé Duval m'avait même interrogé lorsque j'avais déposé devant la commission la semaine dernière.»

Yousuf Mohamed réclame une enquête complète du Bar Council dans cette affaire et demande aux Mes Hervé Duval et Yanilla Moonshiram de se retirer comme président et membre du barreau respectivement, le temps de l'enquête.

Concernant la plainte que compte déposer l'ex-présidente de la République à son encontre au Bar Council, Yousuf Mohamed dit ne pas être au courant si cela a déjà été fait. «Je pense que le Bar Council m'informera quand ce sera le cas», a confié l'homme de loi à l'express.