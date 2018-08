Angola: Les crues et la sécheresse compromettent les objectifs de développement, selon l'ONU

Selon le haut fonctionnaire onusien, le nombre de désastres et la grandeur de leurs impacts ont constamment augmenté ces dernières décennies, conséquences des changements climatiques avec des pertes et des dommages estimés, à l'échelle mondiale, à 300 milliards de dollars américains.

Il a souligné la nécessité de garantir que le risque de désastres et l'impact des changements climatiques ne compromettent pas les efforts des pays et des organisations internationales pour atteindre les objectifs de développement durable.

Des situations pareilles causent des pertes et peuvent compromettre les objectifs de développement durable, a-t-il ajouté à l'ouverture d'un "Séminaire National sur la Réduction de Risques et de Désastres", qui se déroule jusqu'au 31 août 2018 sous l'égide du Service de Protection Civile et des Pompiers (SPCB).

Luanda — Les crues et les sécheresses périodiques, qui touchent fortement les populations du sud d'Angola, causant des pertes en vie humaine et endommageant les infrastructures, affectent la croissance économique, a déclaré lundi à Luanda le représentant des Nations Unies en Angola, Pier Paolo Balladeli.

