Ile Maurice: Chagos - Le PM confirme à la BBC les menaces de représailles contre Maurice

L'année dernière, la résolution présentée par Maurice devant les Nations unies pour porter cette affaire devant la CIJ a été massivement soutenue, avec 94 votes pour, 15 votes contre et 65 abstentions. C'est à la suite de ce vote, où les alliés traditionnels de la Grande-Bretagne comme la France et l'Allemagne se sont abstenus, que ces menaces ont été formulées.

Sir Anerood Jugnauth (SAJ) figure aussi dans l'interview. Il est présenté comme l'unique survivant parmi les personnes ayant participé aux négociations entre Maurice et le Premier ministre britannique à l'époque de l'indépendance, Harold Wilson. Selon SAJ, il y a eu du chantage. «Il nous avait dit que si on n'acceptait pas ce qu'il proposait pour les Chagos, il était hors de question d'accéder à l'indépendance», a révélé le ministre mentor.

