Tunisie: Le Tunisien qui envahit Hollywood

Ce géant brun à la beauté bien authentique est actuellement en tournage en Russie dans un film américain sous la direction de Mark Dacascos. «Ma passion pour le cinéma m'a aidé à jouer dans plusieurs productions comme figurant, d'abord, avant de décrocher des rôles plus importants. Il ne faut pas oublier que la réalisatrice Moufida Tlatli m'a confié un premier rôle dans le film Nadia et Sarah où je jouais le rôle d'un étudiant en donnant la réplique à la star Hiam Abbès. J'avais à peine 15 ans», a encore expliqué Hafedh Dakhlaoui.

Avec un véritable don pour le jeu, notre acteur a fait beaucoup de publicités pour se faire connaître. Très vite, il a compris que pour faire carrière dans le cinéma, il faut faire des études. «Je me suis inscrit à Howard Studio et j'ai suivi des cours pour apprendre l'accent américain et l'accent anglais. J'ai également suivi des cours de théâtre pour perfectionner le jeu», ajoute-t-il.

Hafedh Dakhlaoui est aujourd'hui un acteur connu. Il parle couramment l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le français et le russe. Il maîtrise aussi les arts martiaux et les armes à feu. «J'ai pratiqué la boxe, le kick-boxing, la natation, l'équitation et le parachutisme et ce pour être toujours prêt lorsqu'il faut postuler pour un rôle», a-t-il ajouté.

Après avoir rencontré le réalisateur américain Mark Dacascos, Hafedh a commencé à se frayer un chemin à Hollywood. Actuellement, c'est un acteur qui monte. Il est actuellement à Moscou pour jouer dans «Wild League» de Roman Vladikin, une saga russe dont la sortie est prévue au mois de janvier 2019.