Tunisie: L'errance et l'ancrage

En ces temps de chaos et de cacophonie, temps où l'arabité, justement, et l'humanisme certainement, se font inaudibles, peut- être est-il temps de se mettre à l'écoute de ces voix venues des temps de sagesse, d'érudition et d'humanisme.

On ne présente pas Shams Nadir, autrement dit Mohamed Nadir Aziza, dont le parcours professionnel et intellectuel suffirait à remplir plusieurs vies. Brillante carrière à l'OUA, puis à l'Unesco, chancelier-fondateur de l'Académie mondiale de poésie à Vérone, président du réseau MED 21, et l'on en oublie... .

«Planisphère intime», le livre qu'il vient de publier aux éditions Dergham, est un ouvrage atypique, alternant souvenirs et poèmes, racontant, en vers et en prose, le parcours, dans la vie et dans l'imaginaire, d'un écrivain dont l'étourdissante érudition sert de fil conducteur. Présentant ce qui aurait pu sembler un alliage hétéroclite de textes, mais qui est en fait l'aventure d'une vie d'errance et d'ancrage, Shams Nadir nous invite : «La solution la plus sage pour parler de ma vie comme d'une aventure vécue entre l'errance et l'enracinement, la foi et le doute, l'adhésion et le détachement me paraît être de restituer, étape par étape, ce chemin escarpé, comme mes ancêtres, le mosaïste et le miniaturiste, traitaient, fragment par fragment, l'ensemble de leurs compositions».

Suivons-le donc dans ce qu'il appelle le dédale de son labyrinthe, laissons-nous séduire par ce festin de la mémoire, envoûter par cette magie du verbe, et livrons-nous à ce feu d'artifice de l'intelligence. Nul ne saurait le regretter.

Nous, en revanche, nous avons un regret : que le livre ait été publié par une maison d'édition libanaise et non tunisienne.