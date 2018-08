Tunisie: Un concours de résidanat est ouvert

Un concours de résidanat en médecine pour la toute dernière promotion des étudiants « Ancien régime » est ouvert. Le nombre étant limité, seuls 260 postes de recrutement dont 80 pour les zones prioritaires ont été proposés.

C'est une opportunité de taille pour nos étudiants en médecine (ancien régime) afin d'accéder à une spécialité et surtout faire profiter les régions qui souffrent de manque en médecins spécialistes. A ce jour, on n'a reçu que 80 demandes alors que le dernier délai d'inscription est prévu pour ce vendredi 31 août.

Des régions de l'intérieur du pays ne disposent pas encore de médecins spécialistes, ce qui cause un désagrément pour les patients qui sont obligés souvent d'aller vers les grands centres urbains pour accéder aux hôpitaux universitaires et effectuer les traitements ou les examens nécessaires. Ce déplacement exige toute une journée voire plus ainsi que des dépenses que les patients dont une grande partie est classée dans les catégories à revenu limité ne sont pas en mesure de supporter.

Matériel d'analyse et de diagnostic

Avec la présence des médecins spécialistes dans leur région, les patients n'ont plus besoin de se déplacer. Ils peuvent bénéficier de tous les services médicaux dans l'hôpital de la région, ce qui constitue un avantage fort apprécié. Encore faut-il que ces hôpitaux régionaux soient bien équipés en matériel d'analyse et de diagnostic des maladies pour que ces compétences puissent s'acquitter de leur mission dans les meilleures conditions. Les patients exigent, de même, tous les médicaments dont ils ont besoin et qui ont fait défaut au cours des derniers jours.

En tout cas, les facultés tunisiennes de médecine forment régulièrement des spécialistes en médecine conformément aux standards et normes internationaux. Intégrés dans les cliniques privées et les hôpitaux, ces spécialistes ont accumulé de l'expérience. Leur réputation a dépassé les frontières nationales . En effet, plusieurs patients provenant de l'étranger choisissent la Tunisie pour effectuer des opérations chirurgicales délicates ou recevoir des soins palliatifs. Le point faible a concerné les hôpitaux situés dans les régions de l'intérieur.

A la faveur de ce nouveau concours, on espère combler cette lacune de taille. Motivés, les spécialistes peuvent exercer leur métier avec dévouement et abnégation dans des zones dont certaines manquent de commodités et d'infrastructure de base développée.