Tunisie: Les grandes surfaces du Qatar ciblées

La figue de Djebba avec Appellation d'origine contrôlée (AOC) a débarqué dans les grandes surfaces au Qatar.

Pour faire découvrir aux consommateurs qataris le goût de ce fruit mielleux 100% tunisien, le Groupement interprofessionnel des fruits (Gifruits) a organisé récemment deux journées de dégustation dans la chaîne de supermarché Lulu à Doha en étroite collaboration avec les producteurs et exportateurs djebbaois. Les clients de ce pays du Golfe ont particulièrement apprécié la figue de Djebba.

Cet évènement au Qatar entre dans le cadre du programme de promotion national qui vise à positionner la figue de Djebba AOC sur les marchés de niche en tant que produit terroir tunisien. Avec l'appui du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que du Gifruits, les activités de promotion pour le fruit certifié se multiplient et se diversifient depuis quelques années à l'étranger et également en Tunisie. Cette semaine, quatre journées de dégustation ont été organisées à Tunis et au point de vente du producteur au consommateur de l'Office des terres domaniales pour sensibiliser les consommateurs tunisois sur la spécificité de la figue de Djebba et son label AOC.

Un produit de qualité

En effet, les figues du village de montagne Djebba dans le gouvernorat de Béja sont de plus en plus connues par les Tunisiens. Depuis 2012, les figues de Djebba sont protégées par une appellation d'Origine contrôlée (AOC) suite à un arrêté du ministre de l'Agriculture. C'est le seul fruit en Tunisie disposant de cette certification.

L'AOC est un label officiel certifiant la conformité du fruit aux exigences spécifiques de qualité, d'origine, de savoir-faire et de traçabilité. L'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (Innorpi) a été désigné comme organisme chargé du contrôle de la figue de Djebba AOC et réalise les audits nécessaires auprès des agriculteurs djebbaois. La labélisation des figues de Djebba avec AOC a démarré en 2014. Au début, les quantités certifiées AOC représentaient à peine 2% de la production locale, mais en 2017, la quantité labélisée a été multipliée par six.

Patrimoine culturel

Le village de Djebba, qui attire beaucoup de randonneurs grâce à son emplacement pittoresque au pied de la montagne Goraa, dispose d'un microclimat particulier et idéal pour la culture de figues de haute qualité. La variété locale de figues «Bouhouli» protégée par l'AOC ne pousse que dans cette localité du gouvernorat et représente la fierté du village.

A Djebba, avec ses 6.000 habitants, tout tourne autour de la figue. La culture de la figue constitue une activité importante pour la communauté de Djebba et s'inscrit dans son patrimoine culturel. Le 10 juillet dernier, tout le village était en fête lors de la grande journée d'ouverture de la campagne agricole. Le ministre de l'Agriculture et le gouverneur de Béja, accompagnés par plusieurs représentants des médias locaux et étrangers, se sont déplacés jusqu'au village pour prendre part à cet évènement qui commence à prendre de l'ampleur.

En été, les festivités à Djebba se suivent et ne se ressemblent pas. Du 14 au 31 juillet, l'association locale « Karmous Djebba » a organisé la 25e édition du Festival de la figue de Djebba AOC au pied de la montagne Goraa. Plusieurs artistes étaient au rendez-vous pour animer des spectacles de musique et de théâtre. Le festival a été rehaussé par la présence de l'ambassadeur de France, S.E. Olivier Poivre d'Arvor, lors d'une des soirées artistiques et de Mme l'ambassadrice du Canada, S.E. Carol McQueen, qui a également visité le village de Djebba cet été pour découvrir de près la culture des figues AOC.

Toutes les activités de valorisation de la figue de Djebba AOC sont développées avec l'appui du «Projet d'accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir» (Pampat) qui est mis en œuvre à Djebba par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l'organisme public-privé Gifruits avec un financement du secrétariat d'Etat à l'économie suisse (Seco). Conscient du potentiel que représente le village, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Office national du tourisme tunisien (Ontt) sont également devenus des partenaires associés pour encourager et développer le tourisme alternatif à Djebba.

L'expérience de Djebba est aujourd'hui considérée par plusieurs institutions tunisiennes comme un modèle de réussite, qui montre la valeur du label AOC en tant que catalyseur du développement régional. La figue en tant que produit phare fait parler du village, améliore sa visibilité et sa notoriété, et permet ainsi de créer une nouvelle dynamique économique et également touristique, mettant en valeur les aspects aussi bien culturels qu'historiques de la région.