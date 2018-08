Tunisie: Le groupe «Coalition patriotique»

Pour sa part, le député Tarak Ftiti (bloc UPL) a tenu à souligner que la Coalition patriotique n'a aucun lien avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, contrairement à ce qui a été relayé, précisant que la création de celle-ci avait uniquement pour but d'améliorer le rendement de l'action parlementaire et conférer au parlement davantage d'efficacité.

Le bloc parlementaire s'engage à renforcer la coopération et la coordination avec les autres groupes parlementaires, a-t-il souligné. Ce nouveau bloc, a-t-il encore dit, qui tiendra le 7 septembre prochain une journée parlementaire pour élaborer sa charte constitutionnelle et son règlement intérieur, sera ouvert aux autres groupes parlementaires, notamment en accueillant d'autres députés ou blocs parlementaires.

Lors d'une conférence de presse organisée, hier, à Tunis, Mustapha Ben Ahmed, député et porte-parole du bloc de la Coalition patriotique, a déclaré que l'objectif de cette initiative est de «tenter de surmonter les obstacles entravant le processus de la réforme aux plans législatif et exécutif, les projets de loi ainsi que la poursuite de la lutte contre la corruption».

