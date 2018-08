Tunisie: Stimulation des ventes des produits pour enfants

Comme nous l'a indiqué M.Mezri Bouzid, directeur de la foire, cette première édition de ce salon verra aussi l'organisation de stands réservés aux clubs de colonies de vacances, de scouts et à diverses associations dont «l'Association des droits de l'enfant», et ce, afin de vulgariser et de sensibiliser l'ensemble de la population sur le grand intérêt des activités de ces clubs et de ces associations.

Une nouvelle génération

Le but principal est d'augmenter les dons et d'améliorer les capacités physiques et intellectuelles des enfants qui représentent l'espoir de la Tunisie de demain que l'on souhaite prospère et développée grâce à une nouvelle génération bien constituée, formée et équilibrée. Ce salon, a-t-il ajouté, entre dans le cadre de la stratégie de la foire qui accorde une grande importance à tous les secteurs, aux générations et aux diverses catégories d'âge et qui considère surtout que le développement socioéconomique de la Tunisie, en général, doit être global et équitable.

Un programme culturel et d'animation riche a été conçu à cette occasion. L'on prévoit à la journée d'ouverture et à partir de 15h00 un colloque sur «La stratégie nationale pour l'intégration des enfants handicapés dans la vie socioéconomique» et une animation assurée par la troupe des majorettes de Ksar Helal.

Ce programme comporte aussi l'organisation de divers ateliers dont ceux des «dessins géants», de conception et de fabrication de marionnettes et de masques, de cinéma pour enfants, de montage et de mise en scène des marionnettes. Sans oublier l'organisation de compétitions diverses et de séances de danse et d'animation sportive dont celle orchestrée par l'académie Balbouli de football et prévue le dimanche 2 septembre à partir de 17h00.